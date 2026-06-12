Pour assurer sa tranquilité, Drake a décidé de passerà l'action : il a acheté la maison de ses voisins juste pour être tranquille !

En 2022, alors qu'il possédait déjà un immense manoir à Hidden Hills, le rappeur a décidé de racheter la propriété voisine pour ne plus être dérangé par le bruit. Montant de la transaction : près de 3 millions d’euros, payés comptant ! Une décision qui a fortement amusé les internautes.

Toujours à propos de Drake : En 2018, le rappeur a réalisé un clip. Au lieu d’utiliser le budget prévu pour la production du clip, il a choisi de le distribuer à des personnes dans le besoin. Au total, près de 996 631 dollars ont été donnés à des habitants de Miami. Des étudiants, des familles en difficulté, des écoles ainsi que des associations.