Ils se sont mariés civilement d’abord à Londres , c’était le 31 mai dernier. Ils se sont ensuite dits oui une nouvelle fois lors d’une cérémonie plus somptueuse en Sicile, le 6 juin. Une union avec plus de 200 invités. Forcément, l’étape suivante : c’est la Lune de Miel ! Les jeunes mariés ont posé leurs valises en Italie, à Salerne. Ils sont en vacances dans un palace très chic et ont été pris plusieurs fois en photo lors de moment baignade en amoureux.