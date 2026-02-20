Dua Lipa oganisera la semaine prochaine à Paris "une soirée conviviale autour des livres et de l'argile". La superstar a créé un club de lecture baptisé Service95. Elle invite maintenant les Parisiens à venir parler de lecture dans un bar du IIe arrondissement, le De Vie le 25 février entre 19 et 21 heures. Et ce n’est pas tout : il y aura aussi un atelier céramique. Prix du ticket d'entrée, 65 euros, boissons et collation comprise. Le lien pour s'inscrire est disponible dans la newsletter de Service95.

Chaque participant doit apporter un livre, sur le thème "le livre qui vous a trouvé au bon moment dans votre vie", et repartira avec "un nouveau livre, de nouveaux amis, et la joie d'avoir créé une pièce unique". Reste à savoir si Dua Lipa elle-même sera présente. Rien n’est indiqué à ce sujet. Mais elle est en France pour le moment. Il est donc possible effectivement qu’elle soit présente !