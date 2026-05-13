Dua Lipa porte plainte contre le groupe sud-coréen spécialisé dans la fabrication de produits électroniques Samsung. La chanteuse réclame 15 millions de dollars (12,71 millions d’euros). Dua Lipa reproche à l’entreprise sud-coréenne Samsung d’avoir utilisé son image. Elle explique avoir découvert l'utilisation d'une photo d'elle en juin 2025 sur des boîtes de téléviseurs vendus aux Etats-Unis. Elle affirme avoir alors immédiatement demandé à Samsung de cesser d’utiliser ce cliché qui aurait été pris en 2024 lors d’un festival. Toujours selon la chanteuse, le groupe a rejeté sa demande de cessation d’utilisation et que la réponse de la marque a été «méprisante et désinvolte».