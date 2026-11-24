La chanteuse Dua Lipa sera de retour en musique dès l’année prochaine. C'est une certitude ! Son nouvel album est presque terminé. On est dans la dernière ligne droite, les derniers détails. Pour l’instant Dua Lipa travaille sur les visuels. De nouveaux morceaux devraient sortir début d’année prochaine avant une nouvelle ère musicale.

Dua Lipa qui sera sur la scène du prochain festival Coachella en avril aux Etats Unis.