Dua Lipa aurait donc dit oui ! Elle s’est mariée à l'acteur Callum Turner ce week end à Londres. Les deux célébrités britanniques se sont unies lors d’une cérémonie civile intime dans le centre de la capitale, selon The Sun et The Daily Mail. Les deux tabloïds ont publié des photos du couple sortant main dans la main de la mairie. Après cette cérémonie intime, un deuxième mariage et une « somptueuse fête de trois jours » doivent avoir lieu à la fin de la semaine en Sicile.

La chanteuse britanno-albanaise et l’acteur sont en couple depuis janvier 2024. Dua Lipa a annoncé leurs fiançailles dans une interview à British Vogue en juin 2025.