Après une collaboration historique de 15 ans qui l’a propulsé au rang de superstar planétaire, Ed Sheeran a officiellement quitté la maison de disques Warner Music Group. L’annonce a été confirmée par le label. Ed Sheeran, lui, s’est directement adressé à ses fans pour expliquer. Il a surtout tenu à désamorcer immédiatement toute rumeur de conflit. L’artiste explique ce choix par une évolution de ses priorités personnelles et professionnelles. Il pourrait rejoindre Universal Music Group, si l’on en croit les rumeurs.

En 15 ans, ce partenariat a été fructueux : 8 albums sortis, plus de 170 millions d’albums vendus à travers le monde et de 126 milliards d’écoutes (streams) globales, dont leméga hit "Shape of you" qui frôle les 5, milliards d'écoute sur Spotify.