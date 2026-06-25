En pleine tempête - Virtuoses & Cie
Magie et poésie au service de la musique Après avoir séduit une première fois le public d’Art’Rhena en 2023 avec Les Virtuoses, les frères Cadez reviennent avec leur nouvelle création. Dans ce spectacle sans parole, mêlant musique, magie et comédie, un troisième personnage vient s’ajouter à leur duo. Alors qu’un orage approche, l’arrivée inattendue d’une mystérieuse violoniste vient bouleverser l’équilibre des deux pianistes. Entre rivalités, virtuosité et poésie, ce trio improbable entraîne le public dans une aventure aussi drôle que féérique.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 2 octobre 2026 à 20h00
au 2 octobre 2026 à 21h30
Organisateur