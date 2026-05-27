L’actrice américaine rejoint le casting du film "Dix pour cent". Eva Longoria a annoncé la nouvelle avec humour dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Et cette participation n'a rien d’un hasard. Eva Longoria connaît déjà très bien la série française. Série qui est un véritable phénomène à l’international sous le nom “Call my agent”. L’actrice américaine le dit c’est sa série préférée. A tel point qu’elle intègre donc le casting du film “Dix pour Cent”. Sortie annoncée pour le 10 septembre sur Netflix.

Mais en plus, Eva Longoria compte bien adapter la série en Amérique du sud. Son mari a obtenu les droits : “je vais la réaliser car c'est quelque chose de formidable !"', avait-elle confié en 2024 sur le plateau de C à Vous. Pour l’instant, son adaptation n’a pas encore avoir vu le jour. Mais Eva Longoria sera, en revanche, bel et bien au casting du film.