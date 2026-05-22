Exposition "Le Mexique vu par Victor Schœlcher"
Un des premiers grands voyages de Victor Schœlcher fut sa visite de l’Amérique en tant que commerçant dans le domaine de la porcelaine. En 1829, il visite le Mexique et publie cinq lettres racontant son périple dans la Revue de Paris en France. Il n’est pas encore le célèbre abolitionniste qu’il deviendra au terme de son voyage, après avoir observé les réalités de l’esclavage. À travers son regard d’européen, nous découvrirons différentes villes dont Mexico, et divers aspects des us et coutumes mexicaines : les loisirs, l’alimentation, la culture, les fêtes populaires et religieuses…
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 23 mai 2026 à 14h00
au 20 septembre 2026 à 18h00