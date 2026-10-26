Exposition « Schwarzfald »
Dans le cadre du partenariat franco-allemand entre les médiathèques de Fessenheim et de Bad Krozingen, ces dernières vous invitent à découvrir « Schwarzwald », une exposition collective réunissant des artistes allemands amateurs. Tous partagent un même engagement : ils participent aux cours d’art inclusifs proposés par la Villa Artis, située à Heitersheim, en Allemagne. À travers leurs œuvres, ces artistes nous invitent à explorer la Forêt Noire sous toutes ses formes, entre regards singuliers et diversité des expressions. Vernissage à la médiathèque le vendredi 30 octobre 2026 à 17 h 00 en présence des artistes et autour d’un verre de l’amitié.
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 30 octobre 2026 à 17h00
au 18 décembre 2026 à 18h30