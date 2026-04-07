Extraction de miel
Découvrez un univers fascinant où nature et gourmandise se rencontrent 🍯🐝 ! Lors de cet atelier d’extraction de miel, plongez au cœur de la ruche pour comprendre le travail incroyable des abeilles, apprendre à reconnaître un miel de qualité et explorer les nombreuses propriétés du miel et de la cire. Une expérience immersive, ludique et savoureuse, ponctuée par une dégustation qui éveillera vos papilles. Que vous soyez curieux, amateur ou passionné, venez vivre un moment unique, enrichissant et plein de douceur !
Lieu
68190 Ungersheim, Espace le Trèfle
Date
du 2 mai 2026 à 14h00
au 2 mai 2026 à 17h00
Organisateur