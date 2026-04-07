Ce vendredi, à l’occasion du neuvième prime de la saison 15 de Danse avec les stars, la juge Fauve Hautot a révélé être enceinte en dévoilant son "baby-bump" en direct dans l’émission. La danseuse et chorégraphe de 40 ans est arrivée sur le plateau en compagnie de son compagnon Romain Guillermic. Ensemble ils ont dansé et Fauve Hautot a dévoilé son ventre arrondi. Les fans de l’émission qui ont félicité le couple sur les réseaux sociaux.

Il s’agit du premier enfant de la danseuse !