Festival A Coeurs Battants
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-caminos/evenements/festival-a-coeurs-battants-2-2 Jeudi 28 mai 2026 ♪ A vos Marques à 20 heures, Cave Schneider, 42 rue du Nord à Gueberschwihr Dîner et échanges culturels, proposé par Marcel Metzler Avec Béatrice Hess (nageuse paralympique), Lisa Lefèvre (sociologue), Guy Thomann (journaliste), Emmanuelle Charron (professeur d’EPS APA), Benjamin Leconte (professeur d’EPS APA) et Stéphanie Piérot (Entraineure de Patinage Artistique) Antoine Martynciow (violoncelle) et Pauline Haas (voix et harpe) Tarif : 50 euros (réservations obligatoires avant le 20 mai 2026) Vendredi 29 mai 2026 ♪ Côtés Vestiaires à 20 heures, Salle des fêtes, 2 rue de Pfaffenheim à Gueberschwihr Spectacle original, créé et interprété par la troupe des Z'arbattants de l’Institut Saint-Joseph Avec Aaron, Coppélia, Eliot, Félycia, Giovanni, Jauffrey, Juliette, Latifa, Léa, Lily, Marius, Nicolas, Pauline, Sacha, Sémi et Tristan. Accompagnés par Yolaine Baudelin, Emmanuelle Charron, Manon Van Bank, Thomas Noll et Pauline Haas Tarifs : 10 euros / 5 euros tarif réduit / gratuit pour les moins de 10 ans Samedi 30 mai 2026 ♪ Graines de Champions à 15 heures, à l’Arboretum de Gueberschwihr* Parcours sportif et artistique Jeux, animations et ateliers interactifs pour le jeune public Avec les Médiévales, Sauveur Pascual, Mathias Romang... Tarif : Entrée libre - Plateau * en cas de météo défavorable le parcours aura lieu à l’auberge Saint-Marc à Gueberschwihr Samedi 30 mai 2026 ♪ We are de Champions à 20 heures, Domaine Burn, 8 rue basse à Gueberschwihr Concert Oeuvres revisitées de Queen, Europe, Gloria Gaynor...et grands moments sportifs en version Ciné-concert Avec François Hagenmuller (percussions), Mathias Romang (percussions) et Pauline Haas (voix et harpe) Précédé par la vie de Jesse Owens par les élèves des écoles de musique et conservatoires de la région Tarifs : 10 euros / 5 euros tarif réduit / gratuit pour les moins de 10 ans Dimanche 31 mai 2026 ♪ Quinté+ à 11 heures, Cave Schueller, 17 rue basse à Gueberschwihr Concert-Apéritif Oeuvres de Rossini, Offenbach, Haydn, ... Avec Marie Gross (flûte), Hugo Meder (violon), Emile Jouette (alto), Antoine Martynciow (violoncelle) et Pauline Haas (harpe) Tarifs : 10 euros / 5 euros tarif réduit / gratuit pour les moins de 10 ans ♪ Concert de clôture à 17 heures, Église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr Œuvres de Vivaldi, Händel, Vangelis... Création Mondiale de Ivan Solano Avec l’harmonie de Gueberschwihr, dirigée par Laurent Hirsinger, l’harmonie Junior, les élèves des conservatoires de Strasbourg et Colmar sous la direction de Christophe Lentz et Ana Reverdito-Haas, Les élèves du RPI de Hattstatt/Gueberschwihr : Marie Gross, Antoine Martynciow, Hugo Meder, Emile Jouette, Thomas Noll, François Hagenmuller, Mathias Romang, et Pauline Haas Tarif : Entrée libre - plateau ♪ “ Les Doudous Athlètes” Exposition réalisée par les élèves de l’école maternelle de Hattstatt sous la direction du plasticien Sauveur Pascual Vernissage, le 28 mai à 9 heures Le festival A Cœurs Battants est un évènement culturel, social et pédagogique créé en 2017 en partenariat avec l’association Adèle de Glaubitz. Projet culturel en premier lieu, le festival offre la possibilité à des artistes aux univers très éloignés de se réunir autour d’une thématique donnée, faisant découvrir au public des répertoires méconnus ou des créations originales. Dès la création du festival, la volonté de lui donner une ambition sociale était prédominante: d’une part, en reversant les bénéfices de chaque édition à l’association Adèle de Glaubitz et d’autre part, en intégrant les jeunes de l’institut Saint-Joseph de Colmar dans l’organisation du festival. Ainsi la billetterie et la régie sont assurées par les élèves de l’IMPro et la création d’un spectacle en collaboration avec les ateliers de danse, de théâtre et de musique de l’établissement, et d’artistes professionnels, est présenté au sein même de chaque programmation. Désireux de mettre sur le devant de la scène le corps pédagogique, A Cœurs Battants propose aux enseignants des conservatoires et écoles de musique, de travailler avec leurs élèves des programmes sur la même thématique que les solistes, qui sont joués en prélude de chaque concert. C’est dans un esprit de transmission que les enfants partagent la scène avec des artistes confirmés. Après avoir été itinérant lors des premières éditions, « A Cœurs Battants » s’est installé à Gueberschwihr en 2022, créant ainsi de nouvelles passerelles entre les différents acteurs du festival, le public, mais également avec les habitants du village et les diverses associations locales.
Lieu
68420 Gueberschwihr
Date
du 28 mai 2026 à 0h00
au 31 mai 2026 à 0h00