Festival des Jardins Métissés - Les Jardins d'Ulysse
Du 7 juin au 1er novembre 2026, le Parc de Wesserling accueille la 24e édition du Festival des Jardins Métissés, l'un des rendez-vous incontournables des jardins en Alsace. Cette année, les visiteurs sont invités à embarquer pour un voyage extraordinaire à travers Les Jardins d'Ulysse, une création originale inspirée de la célèbre Odyssée. Au fil de six étapes immersives, découvrez des jardins éphémères et des créations paysagères monumentales qui donnent vie aux grandes aventures du héros grec. Cachez-vous dans le Cheval de Troie, levez l’ancre d’île en île au souffle d’Éole, écoutez le chant mystérieux des Sirènes, affrontez le terrible Cyclope... chaque jardin propose une expérience artistique, ludique et sensorielle à partager en famille ou entre amis. Tout au long de la saison, de nombreuses animations sont incluses dans le billet d'entrée : - Visites animées des Jardins - Étapes théâtralisées du Grand Circuit Écomuséal Vivant - Sentier pieds nus et parcours sensoriel - Jeu Zoom à travers l'exposition photographique autour de la mer et ses mystères, des embarcations de fortune et des phénomènes climatiques exceptionnels - Animations et surprises pour toute la famille ! Informations pratiques : - Du 7 juin au 1er novembre 2026 - Parc de Wesserling – Écomusée textile - Accessible en train : Gare de Husseren-Wesserling Une grande aventure historique, végétale et mythologique, et bien d'autres évènements, vous attendent cet été au Parc de Wesserling.
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 7 juin 2026 à 10h00
au 1er novembre 2026 à 11h00