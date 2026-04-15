Festival Musi'School
Le festival Musi’school, qui a lieu à Pfastatt dans le Haut-Rhin (68), a pour objectif de promouvoir les écoles de musique et la qualité de leurs enseignements. Nous permettons à de jeunes musiciens de monter sur scène (nous entendons « jeunes » dans la pratique musicale, sinon, c’est un festival ouvert de 7 à 77 ans et même plus..!). Nous leur offrons la possibilité de jouer devant un public qui leur est nouveau, dans des conditions professionnelles : nous mettons à disposition du matériel pro avec l’expertise d’ingénieurs son et lumière pour une expérience spectaculaire! Ainsi, nous souhaitons susciter des vocations, créer des échanges, provoquer des rencontres et s’amuser en musique ! Cette année, la programmation se veut assez rock'n'roll avec plusieurs groupes proposant ce style. The New Common, Made in Rock, TRAXX, United, Black Puppies, The Undecided, Edgy. Nous accueillerons également une partie des membres du Rock Story Show (aussi appelés les enfoirés alsaciens, car ils font un concert en octobre pour des associations). Nous voulons aussi créer un moment festif, ouvert, chaleureux, dans l’esprit d’une fête de la musique en version scénique, où chaque groupe peut présenter son programme musical, défendre ses propres arrangements ou compositions, et ressentir la magie du spectacle vivant. À travers ce projet, nous espérons renforcer le rayonnement musical de notre territoire, encourager la rencontre entre les écoles, favoriser les échanges entre instrumentistes, et offrir au public une programmation éclectique et pleine de surprises. Entrée 5€, entrée + tarte flambée = 10€ Le festival est convivial et familial, l'entrée est gratuite pour les enfants. Une buvette et de la restauration est proposée (avec notamment des tartes flambées)
Lieu
68120 PFASTATT
Date
du 15 mai 2026 à 18h00
au 16 mai 2026 à 23h59