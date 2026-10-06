Fête d'automne au Parc de Wesserling
Fête d’automne aux Jardins Venez célébrer les couleurs et les saveurs de l’automne au cœur des jardins du Parc de Wesserling ! Le temps d’une journée, les Jardins se parent de leurs couleurs automnales pour accueillir petits et grands autour d’animations créatives, gourmandes et familiales. Entre ateliers, découvertes, balades et spectacles, profitez d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Et pour l’occasion, l’entrée est gratuite pour les enfants déguisés sur le thème de l’automne : citrouilles, feuilles, sorciers… À vous de jouer ! Au programme : • De 11h à 17h30 – Tombola et animations tout au long de la journée Tentez votre chance et participez notamment aux pesées du maraîcher : saurez-vous estimer le poids de la brouette ? Des légumes sont à gagner ! • À 11h et 15h – Presse de jus de fruits Découvrez la transformation des fruits et participez à deux ateliers autour de la fabrication de jus de fruits. • De 13h30 à 17h – Atelier gravure sur courge Laissez parler votre créativité lors d’un atelier pour petits et grands autour de la courge. Visages, motifs et créations automnales : chacun pourra imaginer et réaliser sa propre décoration à illuminer d’une bougie. (Il est conseillé d’apporter sa courge évidée, ou possibilité d’en acheter une sur place suivant le stock disponible). • De 13h30 à 17h – Stand maquillage Transformez-vous le temps d’un après-midi grâce à des maquillages inspirés de l’automne ! • Balade en calèche à la ferme Prenez le temps de découvrir le site autrement et profitez d’une balade en calèche dans une ambiance automnale. • Jardinez au naturel Découvrez les richesses de nos jardins à travers un atelier de cordage utilisant des fibres végétales présentes sur le site et des jeux de sensibilisation à l’éco-jardinage, pour petits et grands. • Animation musicale Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance musicale pour accompagner votre promenade dans les Jardins. • Les Confitures du Climont Retrouvez également un stand gourmand pour découvrir et déguster de savoureuses productions artisanales. • Le Contre-chant des Primeurs – Pièce de théâtre Sur un marché, Inès et Alphonsine vendent engrais, désherbants et autres produits miracles censés garantir des récoltes parfaites. Mais leur journée va prendre une tournure pour le moins… végétale ! Il suffit désormais qu’Alphonsine « fasse le poireau », « tombe dans les pommes », en ait « gros sur la patate » ou se mêle « de ses oignons » pour que fruits et légumes surgissent en chair et en feuilles ! Entre jeux de mots, apparitions improbables et interaction avec le public, Le Contre-chant des Primeurs est une saynète burlesque et écologique qui aborde avec légèreté notre rapport à la terre et à l’environnement. Une petite forme familiale pleine de fantaisie, où les légumes prennent enfin la parole… et ils ne sont pas venus pour faire de la figuration ! Infos pratiques : • Tarif : régulier. Entrée gratuite pour les enfants déguisés sur le thème de l’automne. • Date et horaires : Dimanche 18 octobre 2026, de 11h à 17h30 • Restauration sur place : bar à soupe chaude et gaspacho de potimarron. Parc en bottes, soleil en tête : l’aventure commence ici !
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 18 octobre 2026 à 11h00
au 18 octobre 2026 à 17h30