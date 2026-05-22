Fête de l'Eau Wattwiller
La Fête de l'Eau à Wattwiller (FEW - festival d’art contemporain) revient du 7 au 21 juin 2026 pour sa 29e édition sur la thématique Le Peuple de l'Eau II : Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières ! Pour l'occasion, le village de Wattwiller accueillera les œuvres de Valentine COTTE / Juliette DEFRANCE / Bérangère PARIS / Théo JEAN / Eva PELZER / Mai TABAKIAN / Vidal BUSTAMANTE / Etienne SIPP / Léa KIEFFER. · Des visites guidées du parcours sont proposées les week-ends avec des départs à 14h, 15h, 16h et 17 au tarif de 5€ par personne avec ou sans réservation. Sur place, vous trouverez également une buvette et, chaque dimanche à partir de 17h30, un apéritif-concert Place des Tilleuls. · Le festival vous ouvre ses portes chaque jour de 15h à 19h et les dimanches de 11h à 19h. NOS ÉVÉNEMENTS : · SAMEDI 13/06 dès 15h assistez à la visite performée de Léa Kieffer, suivie du concert et bal électro "RADIO WHALES". L'équipe de médiation prolongera les visites guidées sur le parcours jusqu'à 22h pour l'occasion. · JEUDI 18/06 à 18h, rendez-vous à la Fondation François Schneider à Wattwiller pour la soirée ciné-débat autour du film « Le Fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin » de Serge Dumont (52 min). S'en suivra un verre de l'amitié. · VENDREDI 19/06 à 18h, performance « Témoigner avec l’eau » par B-BO (Blood BrOther), l’oiseau d’eau (45 min), place des Tilleuls. · DIMANCHE 21/06 à 15h, finissage du festival avec « L’Antre de Méluzine – Départ / Démontage performé », performance réalisée par Léa Kieffer avec les membres du GEM de Guebwiller. Pour suivre l'avancée des préparatifs du festival et découvrir nos actions, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook ou Instagram et à consulter notre site internet.
Lieu
68700 Wattwiller
Date
du 7 juin 2026 à 11h00
au 21 juin 2026 à 19h00