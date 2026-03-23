Fête de la Bretzel
3 édition de la Fête de la Bretzel. Au programme : • Animations pour enfants : Les plus jeunes pourront s'amuser avec des jeux et des ateliers spécialement conçus pour eux. • Course de canards en plastique : Un moment ludique et spectaculaire sur la Fecht, où des canards en plastique seront lâchés pour une course amusante. • Grande tombola : De nombreux lots à gagner pour les participants. • Soirée dansante : Petits et grands danseront sur la place du village. • Restauration sur place : Les bretzels seront déclinées sous toutes leurs formes, salées ou sucrées, pour ravir les papilles des gourmandes et gourmands. Nous reconduisons le stand de burgers qui complètera l'offre bretzel.
Lieu
68150 OSTHEIM
Date
du 6 juin 2026 à 18h00
au 6 juin 2026 à 23h59
Organisateur