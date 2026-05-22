Fête de la musique
À l’occasion de la Fête de la Musique, l'OMSAL et la Ville de Pfastatt vous donnent rendez-vous le samedi 20 juin 2026 pour une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la musique live ! Dès 19h, venez vibrer au rythme des concerts sur l'Esplanade Pfastatt le Château ! PROGRAMME - 19h00 : Musique Espérance de Pfastatt - 20h00 : Union Musicale de Pfastatt - 22h00 : HELP! A Beatles Tribute Fort de plus de 600 concerts à travers l’Europe depuis 2013, le groupe HELP! A Beatles Tribute débarque à Pfastatt pour faire revivre l’énergie et l’esprit des célèbres musiciens de Liverpool ! Le public pourra redécouvrir les plus grands succès du répertoire, parmi lesquels Can't Buy Me Love, Yesterday, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, Here Comes the Sun ou encore Hey Jude. Et parce que le détail fait toute la différence : costumes mythiques, coiffures iconiques et instruments d’époque vous plongeront directement dans la folie des sixties ! Entrée libre – Buvette et restauration sur place
Lieu
68120 Pfastatt
Date
du 20 juin 2026 à 19h00
au 20 juin 2026 à 23h59
Organisateur