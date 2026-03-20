Fête du printemps, fleurs et jardins mis en lumière
Comptez fleurette avec l’arrivée du mois de mai. Au cœur du musée, laissez-vous captiver par les coutumes de nos campagnes des beaux jours. Autour des arbres de mai, participez à la création d’un arbre symbolique, puis admirez la danse traditionnelle atour du mât festif. Le site s’anime de coutumes rurales d’autrefois dans une ambiance printanière avec visites des jardins et des vergers et animations familiales pour célébrer la nature en pleine floraison. Suivez les petites reines de mai sillonner le village et flânez au cœur d’un petit marché fleuri.
Lieu
68190 UNGERSHEIM
Date
du 1er juin 2026 à 10h00
au 3 juin 2026 à 18h00