Fêtons le printemps
Animation gratuites toutes l'après-midi, ouvert à tous sans inscription : Atelier peinture sur bois, maquillage, contes, jeux de sociétés, coins des tout petit, relai- tri, troc de plantes ... A partir de 18h soirée tartes flambées, possibilité de pré-réservation (payant) - présence de la boutique 7ème Sens - Sommelier caviste de Bollwiller
Lieu
MJC Centre Social de Bollwiller, 22 rue de SOULTZ
68540 Bollwiller
68540 Bollwiller
Date
du 25 avril 2026 à 14h00
au 25 avril 2026 à 21h30