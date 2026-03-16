Netflix et Meghan Markle ont pris des chemins différents. L’entreprise de plateforme de streaming a décidé de ne plus investir dans la marque lifestyle de la duchesse de Sussex, As Ever. Cette décision ne relèverait pas d’un désaccord ou d’une insatisfaction de la part de l’une ou des deux parties. Au contraire, un représentant de Netflix a confirmé au média qu’il était prévu que ce partenariat prenne fin.

Comme il était prévu dès le début, Meghan Markle continuera à développer la marque As Ever. L’actrice a exprimé sa reconnaissance envers Netflix pour son partenariat tout au long du lancement et de notre première année. As Ever est désormais prêt à voler de ses propres ailes.

Le duc et la duchesse de Sussex gardent tout de même leur partenariat de films et séries avec Netflix