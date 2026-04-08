Pas de concert pour les fans de Florent Pagny à Toulouse. Le chanteur a été contraint d'annuler sa prestation au Zénith de Toulouse pour raisons médicales. Forcément les fans ont été inquiets mais c’est une extinction de voix qui est en cause. Le concert est reporté au 15 décembre 2026.

Toujours à propos de Florent Pagny, sachez qu’il envisage de ne plus participer à l’émission “The Voice”. Il est un coach emblématique de l’émission et alors que la quinzième saison continue de battre son plein, le chanteur de 64 ans semble encore indécis sur son départ ou non de l’émission. Florent Pagny souhaite être en phase avec lui même et réfléchit à ce qu’il voudrait vraiment faire ces prochaines années