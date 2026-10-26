Forum STOP Violences et Harcèlement : dans ta rue, ta maison, ton école, tes écrans !
La MJC du Cheval Blanc de Wintzenheim en partenariat avec L'Envolée Positive organise son 5e forum ! Professionnels et associations qui oeuvrent au vivre ensemble vous attendent. On en entend souvent parler, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit ??? - Salle Laurentia | Wintzenheim - Gratuit, plateau Comment le détecter? Comment réagir et agir? Y a-t-il des pièges et ou dangers à éviter? On parlera harcèlement et violences (physiques, psychiques, sexuelles et numériques) harcèlement scolaire et cyberharcèlement réseaux sociaux et jeux vidéos - pornographie phobie scolaire - dépression - estime de soi et confiance en soi lieux et personnes ressources - la loi : droits et devoirs Santé physique et psychologique - le corps et le mental Dangers du protoxyde d'azote Violences : agressions, intimidations, menaces, emprise... Violences conjugales et intrafamiliales Buvette: boissons froides et chaudes, crêpes (à confirmer) Pas de restauration Tenue par les Compagnons Scouts et Guides de France de Wintzenheim STANDS et ATELIERS Le CDAD du tribunal de Colmar, Club motos Lag Spirit Ariovistos, L'espace d'animations Arthuss, Angelina, Typik Atypik 68 Colmar (Tnd), Groupe de paroles Envole de la MJC, Colm'arc en ciel, Savate défense de Wettolsheim, Ainsi que 2 avocates co-fondatrices de l'application ILA Ecrit et vous, Kinésiologue Johanna Lenne, L'Envolée Positive, Yama Maya Lecture animée Annick R. thérapeute familiale Des ateliers et conférences sur inscription sur le site de la MJC du Cheval Blanc Tout public : Familles et professionnels Tarif : libre, possibilité de faire un don à la MJC Plus d'infos sur lenvolee.positive@free.fr ou au 0783325255
Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date
du 21 novembre 2026 à 10h00
au 22 novembre 2026 à 17h00