George Clooney prépare l’ouverture d’un restaurant italien dans le village de Cotignac, dans le Var, à une vingtaine de kilomètres de sa propriété de Brignoles, où il vit avec son épouse Amal et leurs deux enfants.

Le projet doit prendre place dans une ancienne pizzeria, baptisée Les 3 Marches, actuellement en travaux. L’établissement devrait proposer une cuisine italienne haut de gamme, avec une ouverture envisagée au printemps 2027.

Pour cette nouvelle aventure, la star de 65 ans s’associe à l’homme d’affaires canadien Graham Porter, propriétaire d’un hôtel situé à proximité. Ce projet pourrait aussi donner un coup de projecteur sur le village provençal et attirer de nouveaux visiteurs. Pour l’instant, les détails de la carte et la date précise d’ouverture restent à confirmer.