Grempelturnier
Le Tennis Club d’Ungersheim organise le samedi 13 juin 2026 un événement convivial et sportif autour du « Tennis Bike ». Au programme : des parcours à vélo accessibles à tous (10 km et 25 km), suivis d’animations comme un tournoi de tennis et de pétanque. Sur place, les participants pourront profiter d’un repas sous chapiteau avec grillades ou option végétarienne. Une journée festive, ouverte sur réservation, mêlant sport, détente et bonne ambiance.
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 13 juin 2026 à 0h00
au 13 juin 2026 à 0h00
Organisateur