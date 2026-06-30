L'actrice Eva Green a été transportée à l'hôpital après s'être blessée sur le tournage de la troisième saison de la série «Mercredi». Elle a été victime d’une mauvaise chute. La star a été conduite à l'hôpital. Le tournage a été temporairement interrompu afin de réorganiser le planning de production. Les nouvelles sont toutefois rassurantes. Âgée de 45 ans, la comédienne «a reçu des soins et se remet bien».

Pour rappel : Dans cette nouvelle saison très attendue, Eva Green doit incarner Ophélia Frump, la sœur de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones), un personnage clé de l'intrigue.