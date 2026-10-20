Harry Styles a offert un moment fort en émotion à son public de New York lors de son concert le 16 octobre : il a dévoilé pour la première fois un titre inédit, intitulé What Is Enough. Cette chanson il l’a écrite pour son ami Liam Payne. Liam Payne est mort il y a 2 ans, le 16 octobre 2024, après avoir chuté d’un balcon. Il avait consommé un cocktail de drogues et d’alcool. Harry Styles a alors demandé à ses fans de bien veiller les uns sur les autres avant d'interpreter avec émotion cette chanson écrite au moment du décès de son ami !

Harry Styles et Liam Payne s’étaient rencontrés en 2010, lors de la formation de One Direction

Harry Styles qui sera en concert à la Plenitude Arena de Paris les 16, 17, 23 & 24 juillet 2027 dans le cadre de sa tournée Together, Together !