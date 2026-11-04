Un couple de fans s’est fiancé en plein concert de Harry Styles au Madison Square Garden de New York. Subitement lui a mis un genou à terre avec une belle bague. Les gens autour les ont acclamés et forcément cela a attiré l’attention du chanteur. Il les a évidemment félicités mais le plus beau reste à venir : Harry Styles a invité les deux amoureux à apparaître dans le clip de sa chanson Coming Up Roses.

On les retrouve à la fin de la vidéo, main dans la main, rejoints par le chanteur et ses danseurs. Et comme si cela ne suffisait pas, le couple a aussi reçu des roses blanches accompagnées d’un petit mot manuscrit de l’artiste. Une demande en mariage digne d’un film romantique !