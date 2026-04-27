Les rumeurs s’affolent concernant l'avancée de la relation entre Harry Styles et Zoé Kravitz. L'actrice, réalisatrice etchanteuse a été aperçue dans les rues de Londres avec une bague en diamant à l'annulaire. La presse people et les fans ont rapidement pensé qu'une demande de fiançailles aurait été faite.

Une source anonyme aurait ensuite confié au média Page Six que le couple serait bel et bien fiancé. «Harry Styles est complètement sous son charme. Il pourrait sauter d'une falaise pour elle» selon cette même source. De son côté, Zoë Kravitz, la fille de Lenny Kravitz et de Lisa Bonet, serait sur «un petit nuage». Aucun détail concernant la potentielle demande en mariage n'a été dévoilé.