Heimslloween 2026 : Le grand couronnement du cirque de l’horreur
L’association Heimslloween organise sa troisième édition, intitulée « Le Grand Couronnement du Cirque de l’Horreur », les 29, 30 et 31 octobre 2026 à Heimsbrunn. Cette année, un véritable cirque s’installera au cœur du village. Il donnera une représentation familiale traditionnelle le jeudi 29 octobre, avant qu’une mystérieuse malédiction ne transforme ses artistes et son chapiteau en Cirque de l’Horreur les 30 et 31 octobre. Les visiteurs pourront alors participer aux tournées de l’horreur dans les rues du village, avant de poursuivre la soirée à l’Espace Geren autour de dîners-spectacles, d’animations, de tombolas et d’élections de Miss et Mister. Portée par plus de 80 bénévoles de toutes les générations, cette manifestation familiale devrait accueillir plus de 1 000 participants sur trois jours. Nous serions très heureux que votre radio puisse annoncer l’événement dans ses rendez-vous locaux, son agenda ou ses bons plans. Nous sommes également disponibles pour une courte interview afin de présenter ce projet original et entièrement associatif. Contact : Thibault Baqué, président de l’association Heimslloween Tél. : 06 30 20 02 63 E-mail : heimslloween@gmail.com
Lieu
68990 Heimsbrunn
Date
du 29 octobre 2026 à 19h00
au 31 octobre 2026 à 23h59
Organisateur