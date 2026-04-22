Depuis sa participation à la Star Academy il y a 2 ans, Helena Bailly n’a pas arrêté ! Entre son album à succès et sa tournée triomphale, la chanteuse de 24 ans le dit, elle est épuisée. Un besoin de souffler se fait sentir ! Helena a pris une décision forte : lever le pied. Elle prévoit de s’accorder une pause d’environ un an pour se recentrer, se retrouver et retrouver un peu de calme loin de l’effervescence.

Et son programme est déjà prêt ! Elle souhaite apprendre à mieux jouer de la guitare et du piano, à apprendre l’anglais. Faire du sport, voyager pour découvrir d’autres cultures et adopter un chien. Elle a fait toutes les démarches,elle est sur liste d'attente. Et, surtout elle compte prendre le temps de bien l'éduquer."

Une parenthèse nécessaire pour mieux revenir en studio.