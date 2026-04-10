La rumeur enflait depuis des semaines, depuis des mois même… La rumeur est confirmée ! Le président du Rassemblement National Jordan Bardella a officialisé sa relation avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Il a rencontré la jeune femme de 22 ans en mai 2025 à Monaco. En janvier dernier,Jordan Bardella et la jeune princesse avaient été photographiés ensemble alors qu’ils quittaient le Grand Palais.

Jusqu’à présent, il s’était refusé à commenter sa vie privée. Mais assumer pleinement sa relation est une façon de se montrer transparent avec les Français à l’approche de la présidentielle de 2027.