Immersion au cœur des traditions alsaciennes !
À l’occasion des fêtes paysannes, l’Écomusée d’Alsace met à l’honneur la vie rurale et les travaux de la campagne à travers un week-end convivial et participatif. Pendant trois jours, le site s’anime au rythme des gestes agricoles, des savoir-faire traditionnels et des jeux collectifs d’autrefois, pour offrir une immersion vivante dans le quotidien des campagnes alsaciennes. Observez le musée vivre au rythme agricole : ces activités sont présentées et expliquées à travers démonstrations et animations, afin de comprendre le lien entre les hommes, la terre et les saisons. Tout au long du week-end, découvrez travaux agricoles et gestes du quotidien, l’art de la traction animale, une exposition avicole ainsi qu’un un défilé de tracteurs ! Le cortège du Feuillu (dimanche et lundi) et ses énigmatiques personnages vous conteront une tradition mêlant paganisme et religion dans une pérégrination à l’issue surprenante.
Lieu
68190 UNGERSHEIM
Date
du 23 mai 2026 à 10h00
au 26 mai 2026 à 18h00