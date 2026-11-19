À seulement 24 ans, Inoxtag a désormais sa statue de cire au musée Grévin à Paris. Elle a été dévoilée et le public peut la voir depuis hier. Le youtubeur, qui compte plus de 9,5 millions d'abonnés sur YouTube, est représenté avec sa veste rose, dans un décor inspiré de son studio Twitch. On retrouve aussi son manga Instinct et surtout son chien Ace, qui a lui aussi droit à sa propre statue ! Plusieurs mois de travail ont été nécessaires aux équipes du musée pour réaliser ces reproductions. Inoxtag rejoint ainsi Squeezie, entré au musée en 2022, et Léna Situations en 2024.

Une nouvelle preuve que les stars d'Internet ont désormais leur place parmi les grandes personnalités de la culture populaire !