J Balvin annonce son nouveau duo Un feat à découvrir ce vendredi avec le rappeur français Jul . Ce titre se nomme « Ma Préférée », qui sort ce vendredi. Et c’est vrai que c’est une collaboration plutôt inattendue, mais pas si surprenante que ça. J Balvin connaît déjà bien la scène française. Il a notamment travaillé avec Willy William, DJ Snake et David GuettaDe son côté, Jul prépare la sortie de son nouvel album, « Rien à prouver », prévue le 4 décembre. Ce sera son 27e projet solo !

Leur titre commun sera un mélange entre les sonorités latines de J Balvin et le rap marseillais de Jul. Rendez-vous vendredi pour découvrir le résultat !