La nouvelle n’a pas encore été officiellement confirmé mais selon le magazine Deadline : Jay-Z pourrait être la star du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2027. Rappelons que la société Roc Nation de Jay -Z est l'organisatrice du spectacle de la mi-temps du Superbowl . Il est visiblement parti du principe que nous ne sommes jamais mieux servi que par nous même

À 56 ans, le rappeur aux 25 Grammy Awards célèbre les anniversaires de deux albums cultes et prépare une tournée mondiale. Reste aussi à savoir quels invités pourraient le rejoindre sur scène : Beyoncé, Rihanna ou encore Usher font partie des noms qui font rêver les fans.