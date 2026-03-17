Depuis ses débuts au début des années 2000, Jean Dujardin s’est imposé comme l’un des visages du cinéma français avec des rôles désormais cultes, notamment son rôle de Hubert dans la saga OSS 117.

Actuellement, il est en pleine promotion de ce nouveau film sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Forcémenbt, Jean Dujardin multiplie les interviews. Dans l’une d’elle, il a évoqué la saga OSS 117. "Il y a toujours un désir de retrouver cet idiot", a-t-il dit. L’acteur imagine même le personnage "en semi-retraite", une idée qui le fait sourire : "Ça me fait un peu marrer." L’année 2026 marque en effet les 20 ans d’OSS 117. Forcément, l'acteur de 53 ans reconnaît que le sujet revient souvent, comme un "fantasme" partagé par les fans et lui-même. Mais pour l’instant rien n’est prévu...