Jean-Paul Rouve a reçu ce lundi la Légion d'honneur ! C’est la plus haute distinction honorifique du pays. Une cérémonie a été organisée au palais de l’Élysée et la récompense lui a été donnée par le président Macron. Une récompense symbolique pour saluer ses plus de trente-cinq ans de carrière.

L'acteur n'a pas réussi à contenir son émotion. Une vidéo qui circule sur les réseaux montre toute son émotion !