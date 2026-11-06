C’est le 04 décembre prochain que Jenifer sortira DJ. Un album de reprises des plus grands succès de Dalida. Et dans cet album, on apprend qu’il y aura un duo très particulier. Duo avec Nikos Aliagas. Ils chantent ensemble sur le titre Parole Parole sorti en 1973. Jenifer reprend la partie de Dalida et Nikos Aliagascelle d’Alain Delon.

La chanteuse a partagé sur Instagram un extrait de leur passage en studio. Et visiblement ils se sont éclatés ensemble. “Depuis le temps qu’on se connaît, il n’y avait pas plus naturel comme duo” a-t-elle écrit en commentaire. L’animateur a souligné l’énergie de Jenifer et a ajouté “ à très vite sur le plateau de la Starac”, a-t-il ajouté en référence au prochain prime de la Star Académy !

L’album DJ de Jenifer est disponible en précommande depuis hier. Il sortira le 4 décembre. La chanteuse se lancera ensuite dans une tournée des zéniths de mai à novembre prochains.