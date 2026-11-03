C’est officiel, plus de 10 ans après la fin de la saga originale, l'actrice américaine Jennifer Lawrence va faire son grand retour dans “Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson. Elle reprendra son rôle de Katniss Everdeen aux côtés de Josh Hutcherson, l'interprète de Peeta Mellark. Ce nouveau volet doit sortir le 18 novembre. Il nous plongera 24 ans avant les aventures de Katniss. On ne sait pas encore comment Katniss et Peeta seront intégrés au scénario ! Mais on a hâte de découvrir tout ça !