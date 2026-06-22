La chanteuse, Jennifer Lopez est une maman comme les autres. Une maman qui n’hésite pas à afficher sa fierté de voir ses deux garçons réussir dans la vie. Récemment, elle a révélé que ses enfants de 18 ans avaient été admis dans toutes les universités où ils avaient postulé et avaient chacun obtenu une bourse d'études. Elle a salué leur travail acharné malgré leur TDAH.

Mais ce message sur les réseaux sociaux a suscité une vague de critiques. De nombreux internautes s’indignent de l’obtention de bourses d’étude ! Certains estiment que ces aides auraient dû bénéficier à des étudiants issus de familles moins favorisées, compte tenu de la fortune de leurs célèbres parents.