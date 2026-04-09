L’acteur américain vient de lancer officiellement “Three Hearts Rum”, une marque de rhum premium co-fondée avec son ami le producteur Bobby DeLeon. Un projet qu’il prépare depuis pas mal de temps, puisque l’acteur, propriétaire d’une île privée aux Bahamas, dit avoir eu l’idée de rendre hommage à la culture caribéenne du rhum en 2021.

Et, attention mignonnerie ! la bouteille possède un design directement inspiré de ses tatouages : un crâne, un éclair, et les trois cœurs gravés sur son bras gauche, symboles de ses deux enfants Lily-Rose et Jack et de leur mère Vanessa Paradis. Le rhum est produit en République dominicaine avec des notes de caramel, bois, épices, orange confite et vanille. La « Première Édition » de Three Hearts est disponible à 69,99 dollars la bouteille de 700 ml, uniquement sur ThreeHearts.com.

Attention, l’alcool est toujours à consommer avec modération car l’abus nuit gravement à la santé !