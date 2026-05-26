JOURNEE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Face à l’abandon et à la détresse animale, le Refuge des Pattounes d’Alsace se mobilise. Créée le 11 septembre dernier, cette association oeuvre pour recueillir et accompagner des animaux en détresse ou maltraités, afin de leur offrir une seconde chance. Elle privilégie des placements responsables, avec suivi, accompagnement à l’éducation et adaptation à leur nouvel environnement. Ancrée à 100 % sur le territoire alsacien et partenaire de l’Adira 🥨, cette jeune asso s’engage pleinement pour le bien-être animal. Mais sauver des animaux a un coût : les soins vétérinaires et l’alimentation représentent des dépenses indispensables. Pour y faire face, les membres des Pattounes d’Alsace se mobilisent et proposent un très chouette événement : une Journée du Bien-Être Animal ! Au programme : des stands, des tartes flambées, des douceurs et une démonstration de Dog Dancing à 16 heures !
Lieu
68510 SIERENTZ
Date
du 20 juin 2026 à 11h00
au 20 juin 2026 à 20h00
Organisateur