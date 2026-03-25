Julien Doré ne se produira pas aux Etats-Unis en raison d’un problème purement administratif : un problème de visa. Le chanteur devait se rendre à Washington le 2 mai, puis à New York, Miami, Los Angeles et Oakland au cours des deux semaines suivantes. Il se faisait une joie d'aller chanter pour la première fois aux États-Unis. Mais gros problème ! non pas lié à la vente des places de ses concerts mais « la non-obtention des visas de travail » par certains membres de son équipe pour se rendre de l'autre côté de l'Atlantique. Julien Doré se dit « dégoûté » par la mauvaise nouvelle.

Toutefois, le chanteur maintient ses concerts à Montréal et Québec les 29 et 30 avril prochain. Ceux-ci auront lieu après la fin de sa tournée triomphale, qui parcourt la France depuis plus d'un an. Julien Doré a réuni plus d'un million de spectateurs pour cette tournée. La dernière date est prévue le 18 avril à l'Accor Arena de Paris avant deux soirées intimes à la Salle Pleyel les 21 et 22 avril. Mais avant cela, il repassera par le zénitrh de Strasbourg le vendredi 03 avril prochain