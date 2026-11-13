Justin Timberlake serait prêt à raconter sa version de l'histoire. Selon le magazine Variety, une série documentaire en quatre parties devrait arriver sur Apple TV en décembre 2026. Réalisée par Fisher Stevens, elle reviendrait sur plusieurs moments marquants de sa carrière, et notamment deux affaires qui ont beaucoup fait parler.

D'abord, sa prestation avec Janet Jackson au Super Bowl en 2004 qui avait fait polémique. Janet Jackson aurait accepté de témoigner dans le documentaire pour revenir sur cet épisode. Autre sujet annoncé : sa relation avec Britney Spears. Justin Timberlake devrait notamment répondre à certaines déclarations de son ancienne compagne, qui avait raconté leur histoire dans son autobiographie publiée en 2023.