Kanye West (Ye , c'est son nouveau pseudo !) va remonter sur une scène européenne et ce sera une première depuis 2014.

Le rappeur américain se produira au GelreDome d’Arnhem, aux Pays-Bas. La date est fixée au 6 juin prochain.

Le retour de Kanye West intervient dans un contexte particulier. Après ses dérapages antisémites de 2022 et les polémiques à répétition, le rappeur de 48 ans a présenté des excuses dans le Wall Street Journal. C’était fin janvier. Selon lui son comportement polémique est à attribuer à des troubles bipolaires et des lésions dûes à un accident survenu il y a 25 ans