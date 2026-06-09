Katy Perry et Justin Trudeau ont fait leur première apparition officielle en tant que couple sur un tapis rouge. C’était la nuit dernière, lors de l’avant-première du documentaire «Katy Perry : The Lifetimes Tour – Live from Paris» à New York. Le couple a pris la pose devant les caméras, affichant une belle complicité. La chanteuse et l’ancien Premier ministre canadien sont au cœur des rumeurs depuis juillet 2025.

Ils ont finalement officialisé leur relation sur Instagram en décembre dernier lors d’un voyage au Japon.