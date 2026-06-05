L’humoriste et acteur Kev Adams a tenté sa chance dans « America’s Got Talent » sur NBC , c’est la version outre-Atlantique de "La France a un incroyable talent"sur M6. Et le moins qu’on puisse dire est qu’il a cartonné ! Il a conquis le jury avec son humour français. L’humoriste de 34 ans a obtenu quatre « oui » après une prestation dans laquelle il se moquait des différences entre Français et Américains.

À sa sortie de scène, les juges ont même suggéré qu’il s’agissait du « meilleur humoriste jamais vu dans l’émission ».